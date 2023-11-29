أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني مقابل نظيذه المصري بداية تداولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.89 جنيه للشراء و 39.07 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.95 جنيه للشراء و 35.12 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.74 جنيه للشراء و 20.83 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.30 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.38 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

وبالنسبة لاسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم ، فكان الاستقرار هو سيد الموقف ، استقر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 99.88 جنيه للشراء و 100.33 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

فيما ثبت متوسط سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري عند نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.