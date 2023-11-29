رئيس أركان الجيش الجزائري: ملتزمون بمواصلة مكافحة الإرهاب

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، التزام جيش بلاده بمواصلة مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وتنسيق جهوده مع شركائه ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم (الجزائر ومالى وموريتانيا والنيجر)، لحماية المجال الجغرافي وتعزيز الأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي انعقدت الثلاثاء بالجزائر.

وحضر هذه الدورة كل من رئيس أركان الجيوش النيجرية، والرئيس الحالي لمجلس رؤساء أركان البلدان أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة العميد موسى صلاوو بارمو، ورئيس الأركان العامة للجيوش المالية اللواء عومار ديارا، ورئيس أركان الجيش البرّي الموريتاني اللواء محمد المختار شيخ منّي.

وأشاد رئيس أركان الجيش الجزائري بالإطار رفيع المستوى، الذي توفره لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مجال تقييم وتبادل وتوجيه الخطوات اللازمة، التي من شأنها أن تضفي على هذه الآلية المهمة للتعاون الأمني، مزيدًا من الجودة والفعالية والنجاعة في الأداء.

وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية، تسلمت الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس من دولة النيجر، كما تم مناقشة وتقييم الحالة الأمنية السائدة في المنطقة الإقليمية.

وأضافت الوزارة الجزائرية أن هذه الدورة الاستثنائية شكلت أيضا فرصة لرؤساء الوفود لعرض تقييماتهم وتبادل الآراء فيما يخص الوضع الراهن في منطقة الاهتمام، وكذلك تقاسم وجهات النظر حول الوضع العام على الصعيدين الإقليمي والدولي.