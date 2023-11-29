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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت: احتضان الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجسد المكانة الدولية للسعودية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن اختيار الرياض لاحتضان المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التى جرت فى مقر المكتب الدولى للمعارض فى باريس يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية ويعكس الثقة الكبيرة بمقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع كافة البلدان والشعوب.

وقال أمير الكويت - في برقية التهنئة التي أرسلها الثلاثاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الرياض المعرض الدولي إكسبو 2030 السعودية