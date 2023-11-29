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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شريف فتحي يكشف كيف أدار حادثة الطائرة الروسية مع الرئيس السيسي؟

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي
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كشف وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، ما حدث في واقعة الطائرة الروسية، حيث أكد أن الملف كان به الكثير من المراسلات، وتم فتح تحقيق فني، قائلًا: "ظلمنا حيث أننا لم نكن سيئين في التعامل مع الحادثة".

وقال وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "اكسترا نيوز"، إن واقعة الطائرة الروسية في العام 2015 هي حادثة "سياسي جوي"، وفي حالة ثبات تدخل أمر غير مشروع في أمن الطائرة ستتحول لحادثة قانونية.

وأضاف "فتحي"، أن مصر كانت تقوم بدور المحلل، مشيرًا إلى أن الروسيين كانوا يتشككون بأننا نسعى لإخفاء بعض الحقائق، لافتا إلى أن الرئيس السيسي طلب منه التعامل مع الملف بشفافية، ونعلن إذا كان في خطأ من مصر أو لا.

ونوه وزير الطيران المدني الأسبق، بأن القانون الدولي ينظم عمليات حوادث الطيران والتحقيقات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها.

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