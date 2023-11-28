أمانة التعليم بمستقبل وطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، والنائبة ماجدة بكري أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية، والنائبة الدكتورة منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة كافة التشكيلات التنظيمية لأمانة التعليم، على مستوى المراكز والأقسام بجميع المحافظات، وعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من مجلسي النواب والشيوخ، والمعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات.

بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تحدث النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن عن الانجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا المؤتمر يبعث مع أهل العلم برسالة حب ودعم وتأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض النائب الدكتور سامي هاشم، أمين التعليم والبحث العلمي المركزي، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع التعليم والنهضة في التعليم الفني والجامعي،مؤكدا الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وطالبت النائبة ماجدة بكري، أمين مساعد التعليم والبحث العلمي المركزية، أهل العلم بإظهار الصورة المشرفة التي تليق بمصر في أيام الانتخابات الرئاسية.

وشددت النائبة الدكتورة منى عبد العاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على ضرورة التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، والظهور بمظهر مشرف أمام العالم كله.