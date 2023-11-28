دوري أبطال أوروبا.. تشافي يدفع بتشكيل هجومي لبرشلونة أمام بورتو

يلتقي برشلونة وبورتو، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بورتو، حيث دفع بتشكيل ناري يضم كلًا من روبرت ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس، في الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام بورتو كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إنييجو مارتينيز، كوندي

الوسط: فرانكي دي يونج، إليكاي جوندوجان، بيدري

الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في المباراة، ومواصلة صدارة المجموعة الثامنة، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الأول، أما بورتو، فيخطط لتحقيق الفوز واحتلال صدارة المجموعة، وتعزيز فرصه في التأهل كمركز أول إلى الدور التالي.