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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة"| تمرد في جيش الاحتلال.. غضب من هروب ضابطين خلال مواجهة المقاومة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 29 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

"القاهرة الإخبارية" من قلب باريس 
داليا عبد الرحيم تحاور المبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط
الانتهاء من مدينة العدالة.. الرئيس يوجه باستمرار جهود  تطوير المنظومة القضائية
تمرد في جيش الاحتلال.. غضب من هروب ضابطين خلال مواجهة المقاومة
حركات صهاينة.. إسرائيل تخرق الهدنة الإنسانية في غزة
4 إرهابيين قُتلوا في عمليات عسكرية بإقليم "جلجدود"
3 مجموعات فرنسية يمينية متطرفة تالحقهم السلطات
100 مليون دولار دعمًا إضافيًا لأوكرانيا
"كيم" يستفز أمريكا.. قمر صناعي للتجسس يلتقط صور للبيت الأبيض والبنتاجون

داليا عبد الرحيم الشرق الأوسط غزة