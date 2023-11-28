اقرأ غدًا في "البوابة"| تمرد في جيش الاحتلال.. غضب من هروب ضابطين خلال مواجهة المقاومة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 29 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

"القاهرة الإخبارية" من قلب باريس

داليا عبد الرحيم تحاور المبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط

الانتهاء من مدينة العدالة.. الرئيس يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية

تمرد في جيش الاحتلال.. غضب من هروب ضابطين خلال مواجهة المقاومة

حركات صهاينة.. إسرائيل تخرق الهدنة الإنسانية في غزة

4 إرهابيين قُتلوا في عمليات عسكرية بإقليم "جلجدود"

3 مجموعات فرنسية يمينية متطرفة تالحقهم السلطات

100 مليون دولار دعمًا إضافيًا لأوكرانيا

"كيم" يستفز أمريكا.. قمر صناعي للتجسس يلتقط صور للبيت الأبيض والبنتاجون