من قلب باريس.. عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"القاهرة الاخبارية": فرنسا لم يكن لديها أي حل سوى دعم إسرائيل

قالت السيناتور جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وعضو الحزب الجمهوري الفرنسي، إن فرنسا لم يكن لديها أي حل آخر سوى دعم إسرائيل، مشيرة إلى أن الأمور الجيوسياسية تطلب الشجاعات اللازمة، ولا يجب أن ننسى أن باريس تحتوي على ثالث جالية يهودية في العالم بعد إسرائيل وأمريكا.

وأضافت السيناتور جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن فرنسا عاشت في خوف من الهجمات الإرهابية لعدة سنوات، فهي أكبر بلد أوروبي شهد سقوط ضحايا بسبب العمليات الإرهابية، مشددة على أن باريس يجب أن تقاتل الإرهابيين بمواقف واضحة وشجاعة جدًا.

ولفتت إلى أن فرنسا لا يمكن أن تستلم للإرهاب، وعليها أن تواجه الأمر، مشيرة الى أن هناك خوفا وقلقا من العمليات الإرهابية، ولكن باريس تبذل كل ما في وسعها لحماية كل الفرنسيين.