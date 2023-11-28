وفد هيئة الأرصاد يزور مركز البحوث بجامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى وفد من هيئة الأرصاد الجوية.

ضم الوفد الدكتورة زينب سيد فهمي علي مدير عام المحطات العلوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ورمضان حامد محمد مدير إدارة تشغيل المحطات العلوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك في اطار التعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الذي يلبي احتياجات الجامعة في اغراض البحث العلمي ودراسات التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان فؤاد السيد بشعبة الفيزياء الجوية والمشرف علي مركز بحوث الارصاد الجوية بجامعة جنوب الوادي.

تم مناقشة بعض البنود والتعديلات في عقد الاتفاق رقم 43 لسنه 2011 وهو البروتوكول المبرم بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة جنوب الوادي وايضا مناقشة تطوير محطة الرصد العلوي بمركز بحوث الارصاد الجوية داخل الحرم الجامعي.

واكد الدكتور احمد عكاوي حرص الجامعة علي تجديد التعاون بين هيئة الارصاد المصرية واشاد بدور الادارة العامة للمحطات العلوية تحت قيادة الدكتورة زينب فهمي واضاف بان الجامعة تدعم تطوير محطة الرصد العلوي بمركز بحوث الارصاد الجوية لجامعة جنوب الوادي.