وزير الري يستعرض موقف الأنشطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الأنشطة التدريبية بالوزارة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية للارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق مستهدفات الوزارة في خدمة المنتفعين بالوجه الأمثل ، واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التدريبية بالوزارة .

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطة التدريبية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، والاستراتيجية المقترحة للمركز ( ٢٠٢٣ – ٢٠٣٣ ) ، وعدد من الملفات الفنية والإدارية والهيكلية الخاصة بالمركز .

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة تحقيق الترابط بين محاور الإستراتيجية المقترحة لمركز التدريب الإقليمى وخطة الوزارة ٢٠٥٠ ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، بحيث تحقق العملية التدريبية كافة محاور إستراتيجية وخطة عمل الوزارة والدولة المصرية .

كما أكد أهمية وضع منظومة فعالة لتحديد الإحتياجات التدريبية الفعلية لجهات الوزارة المختلفة أخذاً في الإعتبار إحتياجات وأولويات منظومة العمل بالوزارة ، بحيث يتم التركيز على عقد دورات تدريبية في مجالات ( توزيع المياه - تطهيرات المجارى المائية - تقييم المنشآت المائية - صيانة البوابات – تصميم شبكات الرى الحديث - صيانة محطات الرفع – القياسات المائية - إدارة الأملاك – إجراءات الحجز الإدارى – الرفع المساحى – تحرير محاضر التعديات – التدريب التحويلى للبحارة وسائقى المعدات - ..... ) ، بالإضافة لما يرد من جهات الوزارة المختلفة من طلبات وإحتياحات تدريبية شريطة أن تعكس هذه الطلبات الاحتياجات الفعلية لتحقيق مستهدفات الوزارة ، مع قيام مسئولي التدريب بالمركز الاقليمى للتدريب بعمل لقاءات مباشرة مع قيادات الوزارة والعاملين بالوزارة لتحديد أولويات التدريب بكل جهة بشكل فعلى .

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز الاقليمى للتدريب وكافة الجهات التي تقدم دورات تدريبية للعاملين بها لتحديد مدى الحاجة لعقد هذه الدورات طبقا للاستراتيجية التدريبية للوزارة ، ولمنع تكرار عقد نفس الدورات التدريبية فى أكثر من جهة .

كما أكد الدكتور سويلم أيضاً على أهمية وضع منظومة لتحديد من سيتم تدريبهم بكل جهة طبقاً لإحتياجات العمل الفعلية بهذه الجهة وطبقاً للمهارات الإضافية المطلوب إكتسابها لتعزيز منظومة العمل بالجهة ، مع عمل تقييم للمتدربين لتحديد مدى الإستفادة من المشاركة بأى دورة تدريبية ، وأن يكون عدد وطبيعة الدورات التدريبية التي تم المشاركة بها هو أحد معايير تقييم العاملين بالوزارة عند الترقى .