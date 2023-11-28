انفوجراف| "الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢١ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية علي الاسواق حيث تم ضبط 7179 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 27 الف و 788 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الهيئه الانجيليه بزراعة حقل ارشادي على مساحه ٥ فدان من محصول القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات، لمتابعة سير العمل.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ازالة عدد (84) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم المرور علي زراعات القمح بمركز قويسنا وزراعة حقل قمح ارشادى بقريه اجهور.

كما تم تنفيذ ندوه إرشادية بمركز الباجور وتم التعريف بمبادره ازرع ومبادره ترشيد المياه والتسوية بالليزر والحمله القومية للنهوض لمحصول القمح.، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية سنهوري المدينة مركز دسوق، حيث تم تشخيص وعلاج عدد ١٠٤ حيوان شاملة حالات الجراحة والباطن والجلدية واسنان، كما تم تحصين 56 الف وا 320 راس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، أعضاء الوفد اليابانى التابع للجايكا المسئول عن مشروع تحسين الزراعة الموجهه للسوق لصغار المزارعين، وتم عقد اجتماع مع أعضاء جهاز تنفيذ المشروع من مديرية الزراعة والتعاون الزراعي، كما تم عقد اجتماع مع ادارة حماية الأراضى لمتابعة أداء العمل بالإدارة وخدمة المواطنين ومنع التعدى على الارض الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلتين بيطريتين توعويتين مجانا بمركزي ابو كبير، ومنيا القمح، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط (٣٧٠) عبوة لـ (٣٦) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحصين 253 الف و 10 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ازالة 34 حالات تعدى على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس وتم رش عدد ( ٥٧ ) نخله ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة صرف الأسمدة لمحصولي القمح و بنجر السكر بالجمعيات الزراعية، كما تم المرور لمتابعة الزراعات الشتوية، كما اعلنت ايضا المديرية إستلام تقاوي الحقول الإرشادية الخاصة بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية العمل ببورسعيد في مجال الندوات و البرامج التدريبية لخدمة أبناء المحافظة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية ومتابعة زراعات القمح، وتم المرور على الجمعيات لمتابعة موقف توزيع تقاوى القمح والاسمدة لخدمة الزراعات الشتوية.

كذلك شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، فى افتتاح أعمال ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل تحت عنوان استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية، كما تم مقابلة المنتفعين من التجمعات التنموية الجديدة بوادى سعال، كما تم زيارة عدد من المزارعين بمدينة الطور لحصر اعداد الحيوانات من الأبقار والجاموس لتوفير ما يلزم لها من التحصينات اللازمة كالحمى القلاعية ، والاطمئنان على مدى سلامة الحظائر للأمن الحيوي، كما تم المرور على مزارعى القمح براس سدر وصرف الاسمدة لهم، وتوزيع تقاوى الشعير على البعض الاخر من المزارعين.

وخلال هذا الاسبوع أيضًا أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية ومرض حمي الوادي المتصدع بجميع مدن المحافظة، كما واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، متابعة أعمال لجان التحصين والاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأعمال الإرشادية وتوعية المواطنين والفلاحين بأهمية التحصين خلال الحملة القومية الثالثة بجميع قرى محافظة بني سويف، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، ازالة 17حاله على الاراضي الزراعيه بالقوصيه، كما اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية المحرص التابعة لوحدة بني موسي بمركز أبوقرقاص، حيث تم علاج باطني لعدد261 رأس ماشيه، ورش 500 رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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