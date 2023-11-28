قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٣، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة نظمت ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة"، حاضرت فيها الدكتورة مروة عبد العظيم المدرس بالكلية، وذلك بالحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن تنظيم تلك الندوات التوعوية بمختلف كليات الجامعة، يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة في التصدي لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مروة عبد العظيم، أن الندوة هدفت إلى الحد من نسب الطلاق في المجتمع، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة، مؤكدة على أهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

وجدير بالذكر أن الندوة تناولت عدة محاور شملت: كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، طرق معالجة ظاهرة الطلاق، توعية الشباب المقبل على الزواج بالمعارف اللازمة، ودعم الإرشاد الأسري، وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.

حاسبات مطروح تنظم ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة"

IMG-20231128-WA0004

IMG-20231128-WA0003