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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. باحثة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة وخطوات حثيثة من قبل مصر لدعم القضية

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت الدكتورة غادة جابر باحثة في العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من التوسع في الحرب بالشرق الأوسط، ونوه كثيرا بأن أمن هذه المنطقة من أمن الشرق الأوسط بأكمله، وكانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي طرحها.

وأضافت "غادة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، وما يحدث من أي طرف بالمنطقة تجاه إسرائيل مجرد رد فعل ضد إجرامها. 

وتابعت، أن الكلمة الأولى للرئيس السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة أكد ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وإعادتها إلى المسرح الدولي لإيجاد حل حقيقي لها في ظل التوترات الدائمة والتوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل والتعدي على القانون الدولي والحقوق الدولية.

وأردفت الباحثة في العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس لها بُعد كبير على النواحي الاستراتيجية والسياسية والعسكرية وخبرة كبيرة وحنكة سياسية، ومنذ اندلاع الأزمة كانت هناك خطوات حثيثة من قبل الدولة المصرية من أجل الحفاظ على هذه القضية وعدم التوصل إلى حلها بطريقة غير عادلة.

 

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