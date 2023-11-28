استكمال مجلس إدارة مركز شباب السرو في محافظة دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية 2024/2023 بمقر مركز شباب مدينة السرو التابعة إدارة شباب السرو بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة حيث يتضمن جدول الأعمال استكمال مجلس إدارة دورة 2026/2022 ، علي مناصب 2 أعضاء مجلس إدارة شباب ، بالإضافة إلي اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز .

تم عقد الجمعية بإشراف قانونى ولجنة عليا من الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط ومديري الإدارات المعنية .

وحضرت النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ، ولما كان عدد المرشحون علي مناصب مجلس الإدارة مساوي للعدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية طبقا لنص المادة 16 من لائحة الهيئات الشبابية ويبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته طبقا لنص مواد 37 و 38 و 39 و 40 من اللائحة وترسل الميزانية للجهاز المركز للمحاسبات ويفوض مجلس الإدارة في بقية اختصاصات الجمعية العمومية.

و يتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى .

كما انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية 2024/2023 بمقر مركز شباب الطرحة التابعة لإدارة شباب فارسكور بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط حيث يتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد دورة 2027/2023 ، مكون من رئيس مجلس إدارة ،نائب رئيس ، أمين صندوق ، 5 أعضاء شباب، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامي للمركز .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.