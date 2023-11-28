شرم الشيخ تحتفل بحصول محافظ جنوب سيناء على الدكتوراه

نظم مجلس مدينة شرم الشيخ، استقبالا حافلا لتقديم التهنئة للواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي عدة جهات مختلفة.

وقام كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بإنشاد عدد من الأغاني الوطنية والحماسية وأغاني عن سيناء بمناسبة هذه المناسبة.

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الاستراتيجية القومية بعنوان (التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب)، مع مرتبة الشرف، والتي تمت مناقشتها أمس الأحد، من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الأزهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء.

تمت مناقشة رسالة الدكتوراه بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ.

وقد أجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فودة وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق.

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