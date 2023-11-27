وزير الخارجية التونسي: تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه يحقق أهداف الاتّحاد من أجل المتوسط

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشرُوعة لا يسقط بالتقادم، ويمثل شرطا أساسيا لتعزيز قدرة الاتّحاد من أجل المتوسط على تحقيق أهدافه.

وقال عمار خلال ترأسه الوفد التونسي المشارك في المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة والذي سيتم تخصيصه لبحث الوضع في الشرق الأوسط - إنه لم يعد من الممكن أن يتغاضى العالم عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الوزير أنه يغتنم هذه المناسبة ليجدد لنظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​موقف تونس المبدأي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا تسقط بالتقادم.

ودعا عمار دول المنطقة إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم وحثهم على الالتزام الفعلي بوضع حد لاعتداءات الكيان المحتل وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية العاجلة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى كامل فلسطين.

وعلى هامش هذه المشاركة، يعقد الوزير سلسلة من المحادثات الثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الشريكة ومع مسؤولين سامين بالمنظمات الدولية.