عودة معلول.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على قائمة اللاعبين التي يخوض بها مواجهة سموحة في الدوري.

وقال مصدر داخل الفريق، إن قائمة الأهلي التي يلاقي بها سموحة غدا كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: ديانج، كوكا، السولية، مروان، افشة، امام عاشور، حسين الشحات، احمد عبد القادر.

خط الهجوم: زعلوك، صلاح محسن.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة، في السابعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.