افتتاح قاعة كبار الزوار بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي قاعة كبار الزوار بمقر الجامعة بقنا، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة، وعمداء الكليات وطروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة.

وفى كلمته أشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، بأنه تم تصميم قاعة كبار الزوار بشكل لائق يتناسب مع مكانة جامعة جنوب الوادي وذلك لاستقبال ضيوف الجامعة من المجتمع الخارجي، وكذلك ضيوف الجامعة خلال الفعاليات التي تنظمها الجامعة.

وأضاف بأنه جارى العمل على قدم وساق في التطوير الشامل للبنية التحتية بالجامعة من دهانات للأعمدة والبوابات، وعمل المطبات الصناعية، وتهذيب وتنسيق الاشجار والطرق حيث أن من أساسيات جودة التعليم وجود بيئة تعليمية جاذبة وحضارية.

كما أشاد رئيس الجامعة بروح التكامل والتعاون والعمل بروح الفريق بين كافة إدارات الجامعة في كافة مراحل تجهيز القاعة بداية من مرحلة التصميم الى الانتهاء من الفرش والتأسيس.