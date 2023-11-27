الملا: تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات الكبيرة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى امام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها، مشيرا إلى أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصرى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم، موجها التحية والتقدير لهم علي ما بذلوه من جهد وعمل واخلاص وعطاء أتي ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدا اهمية تجديد العهد للوطن علي الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة، ولقائه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول.

وأكد الوزير أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، مؤكدا اهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية.

ومن جانبه اعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره بإسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه علي الحضور للنقابة والمشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين، لافتا الي ان حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه أول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ ١٤ عاما، مشيرا الي حرص الوزير الدائم علي المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم علي كافة المستويات.

وقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران باهداء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع.