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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز سائق ميكروباص صدم شخصًا بالموسكي

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بحجز سائق متهم بإصابة مواطن، إثر اصطدامه بها أثناء قيادة ميكروباص ملكه، علي ذمة التحريات، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، والتحرى حول اوراق السيارة.

ورد بلاغ الي قسم شرطة لموسكي من النجدة،  يفيد بأنه أثناء سير أحد الأشخاص بسيارة ميكروباص اصطدم بآخر، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عن طريق إعداد الأكمنة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه، حرَّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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