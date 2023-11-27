الحبس وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيده ، بمعاقبة المتهم "علي .م "بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه نصف مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالبساتين وألزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيده ، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع وأمانة سر محمد طه .

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمحكمة بأن المتهم وآخر سبق الحكم عليه في ٢٠٢٣/٣/٧ بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم البساتين أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم والآخر المحكوم عليه بأعمال حفر في الشقة سكنهما والمملوكة للمتهم المحكوم عليه وذلك بقصد التنقيب عن الآثار وأكدتها تحرياته السرية فانتقل إلى العقار المذكور وتقابل مع المتهم الآخر السابق الحكم عليه وواجهه بما لديه من معلومات وطلب منه أن يسمح له بدخول العقار فاصطحبه داخلها ليشاهد حفرة على عمق كبير من أرض إحدى الغرف وردم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر فقام بضبط المتهم والمتهم السابق الحكم عليه وبمواجهته لهما أقرا بقيامهما باعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.