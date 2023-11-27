نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية داخل مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم وذلك بحضور الدكتور اسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم والتيسير عليهم.

وتفقدت عيادات الأورام و الجراحة والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب ومركز السكر و عيادات الاستشارين ووجهت بحسن معاملة المرضى و العمل على حل المشكلات التى تواجه المواطنين أولًا بأول.

كما ألتقت نائب المحافظ، بعدد من المرضى و المترددين على عيادات التامين الصحى وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبيه و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمه لهم.

ووجهت بضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحى بصفة مستمرة للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.

وأشارت بلبع، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.