البورصة تربح 19.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 19.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.722 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.39%، ليغلق عند مستوى 25,905.54 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.42% ليغلق عند 30,847.75 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 4,417.1 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.41%، ليغلق عند مستوى 11,028.16 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 5,129.48 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.99%، ليغلق عند مستوى 7,540.25 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 74 مليون جنيه، 29.9 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 104 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، من خلال 134.9 ألف صفقة منفذة.