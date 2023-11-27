في ختام جولته لبني سويف.. وزير العمل يشهد ختام مبادرة "سلامتك تهمنا" بجامعة النهضة

شهد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الإثنين ختام مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة بجامعة النهضة ببني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أشرف عمر نائب رئيس الجامعة،وأحمد نظمي مدير مديرية العمل بالمحافظة، وعُمداء الكليات.

وخلال الختام ومن خلال قيادات الجامعة، تسلم الوزير "درع الجامعة" ..وقال الوزير في كلمة له: "إنه لمن دواعي سعادتي ان نختتم اليوم مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تطلقها وزارة العمل في عدد من المحافظات ،داخل جامعة النهضة ببني سويف،ذلك الصرح التعليمي الذي يقوم بدور تعليمي مهم، وتقديم خريج قادر علي مواكبة سوق العمل، وكذلك مواكبة التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف الوزير: "إن لقاء اليوم هو استكمال للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية.. وقد كانت ولا زالت توجيهاتي أن لا يقتصر نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية فقط،بل يمتد إلى المجال والقطاع التعليمي..فقط بدأ التنفيذ بالفعل في الأول من شهر أكتوبر الماضى، تزامنًا مع بدايه العام الدراسي الجديد،وكان هدفنا الحفاظ علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ،وتفعيل دور أجهزه السلامة، والاهتمام بنشر تلك الثقافة بالقطاع التعليمي حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر، والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن".

وجاء في كلمة الوزير: "لقد نجحت الوزارة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظات بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية، إذ جرى خلال شهر أكتوبر الماضى 2023، تنظيم ندوات فى 105 مدرسة وجامعة،كما بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلال ذلك الشهر 2500 ،وإستعرضنا خلالها،مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء ،وكيفية اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق،وغيرها من الإجراءات الاحترازية بشأن السلامة والصحة المهنية".

وأوضح وزير العمل إن الدولة المصرية حريصة على توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، وأن الوزارة بجميع إدارتها المختصة مستعدة نحو الاستمرار في التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية على التوعية،و التدريب والمتابعة، بشأن نشر ثقافة ووسائل السلامة والصحة المهنية.

وقال: “نؤكد هنا وفي نفس السياق حرص «الوزارة» على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة..كما يشار هنا إلى أن الوزارة يتبعها مركز قومي لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الإختصاص”.

وفي ختام كلمته، قال الوزير: "نحن سعداء جدا بالشراكة والتعاون معكم من أجل تنفيذ خطة الوزارة،و البرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مباني، وآلات، ومواد، وخامات، ومنتجات،بهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مواقع الإنتاج".

وبدأ وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الإثنين،جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، استقبله خلالها المحافظ د. محمد هاني غنيم، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.

والجولة بدأت بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.

وشهد "الوزير" معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهن، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

وشملت جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل ،بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية، رائدة في مجال صناعة الخميرة، ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف، التابع لمجموعة شركات عرفة،وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

وسَلّم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ويضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ،وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وشيماء محمود، وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.

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