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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم طالبة من ذوي الهمم لتفوقها الدراسي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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 كرم اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، ايه صفوت محروس ابراهيم " من ذوي الهمم" وذلك بمناسبة حصولها علي ليسانس اداب وثائق ومكتبات بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف .

جاء ذلك في اطار تشجيع المحافظ  الدائم ورعايته لابنائه من اهالي المحافظة والوقوف بجانب المجتهدين والمتميزين والمتفوقين في مختلف المجالات، ومساعدتهم ورعايتهم لتحقيق اهدافهم واحلامهم.

وقال المحافظ خلال التكريم ان ايه من أبناء جنوب سيناء وخريجة المدرسة الفكرية بطور سيناء و وتفوقت دراسيا واجتهدت وحصلت علي ليسانس الآداب بتفوق بجانب عملها في مركز معلومات مديرية الصحة بالمحافظة، واشار ان ايه نموذج مثالي لابد ان يحتذي بها أبناء وبنات المحافظة من الأجيال القادمة، و ضرورة التغلب علي كافة التحديات للوصول لتحقيق اهدافهم لما فيه الخير لهم ولوطنهم، مؤكدا استمراره وحرصه علي رعاية أبناء المحافظة، وتبنيه كافة تلك النماذج الطموحة ومساندتهم لتحقيق أحلامهم ليكونوا نموذجا مشرفا مميزا ومثالا يحتذى به للأجيال القادمة،ويرفعوا اسم المحافظة عاليا .

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء ذوات الهمم اية صفوت