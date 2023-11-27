«جلب الحبيب ورد المطلقات».. استمرار حبس دجال الجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة باستمرار حبس “ دجال” علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه، حول اتهامه بالنصب والشعوذة.

وفي وقات سابق.. كانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع دجال يدعي “ حسان” متهم بالنصب والشعوذة، والادعاء بالقيام بأعمال سفلية، لحل المشكلات الزوجية، والخلافات العائلية، داخل نطاق محافظة الجيزة.

وباستجواب المتهم من قبل رجال التحقيق بالنيابة العامة، أنكر قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، لكنه أقر بقيامه بمحاولة مساعدة ذوي الخلافات العائلية ممن يترددون عليه، عن طريق صفحته على فيسبوك.

وأوضح المتهم، أنه يقوم باستقبال الشكاوى والاستغاثات، ثم التواصل مع راغبي الكشف الروحاني، وبعد ذلك يجيئون إليه من أجل الكشف عليهم بمقابل رمزي طواعية وبرغبتهم.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات إدارة الآداب أوضحت أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال السيدات وذوي النفوس الضعيفة، عن طريق الدجل والشعوذة، والادعاء بقدرته على جلب الحبيب ورد المطلقات وعودة الغائب، وفك الأعمال والسحر نظير أموال يتلقاها من رواد مكانه والمترددين عليه.

ونجح رجال مكافحة الآداب العامة، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على دجال يدعي “حسان الصعيدي” أدمن صفحة تحمل نفس الاسم، خصصها للنصب على المواطنين واستقطاب النساء اللاتي يشعرن بالتفكك الأسري ورد المطلقات وعودة الغائب في منطقة الجيزة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .