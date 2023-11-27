الحزن يسيطر على نجوم الفن في جنازة طارق عبدالعزيز.. شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز” توافد نجوم الفن والمشاهير على جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث سيطر الحزن على عدد من النجوم ومن أبرزهم محمد رياض وأحمد رزق وأيتن عامر ومحمد هنيدي وشريف منير وإياد نصار ومحمد الصاوي وفتوح أحمد وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، المقرر عرضه قريبًا.

جدير بالذكر أن طارق عبدالعزيز، كانت آخر أعماله الفنية مسلسل آخر دور، وعرض العمل في صيف 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته دينا الشربيني، مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.