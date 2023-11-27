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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل طالب وإصابة والده في مشاجرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طالب مصرعه، وأصيب والده ونجل خالته، في مشاجرة مع آخرين بمدينة الخصوص، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص، إشارة من إحدى المستشفيات بوصول طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفى أثناء إسعافه وإصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

جرى إخطار مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدي على المجني عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتي أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بسبب خلافات الجيرة طالب مصرعه قسم شرطة الخصوص مديرية أمن القليوبية مدينة الخصوص