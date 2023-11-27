الفحص الطبي يحسم مصير بيرسى تاو من مواجهة الأهلي وسموحة

يخضع الجنوب أفريقي بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي للفحص الطبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على مدى جاهزيته لخوض مباراة سموحة بالدوري من عدمه.

ويعانى بيرسى تاو من الإصابة بكدمة فى القدم أبعدته عن المشاركة فى مران الأهلي أمس، الأحد، واكتفى بالتواجد فى مقر النادي وخضع لفحص طبي على يد طبيب الفريق.

ووضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجا تأهيليا لتاو وسيتم متابعة حالته في مران اليوم من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، وكذلك لقاء سموحة المقبل.

وينهى فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بإستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعد الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلي فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 / 2024 فقط.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.