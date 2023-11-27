برلماني: توجيهات السيسي للحكومة للاهتمام بقطاع الصحة تهدف لتوفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للاهتمام بقطاع الصحة في مصر تهدف إلى توفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بقطاع الصحة يلقى اهتمام كبير لدى الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة، وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة للكشف عن الأمراض المزمنة وفيروس سي والأطفال في المدارس والمرأة وغيرها الكثير.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل علاوة على القضاء على فيروس سي نهائيا وإعلان مصر خالية منه في سنوات قليلة وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن النظام الصحي معقد للغاية، ويمثل تحديا كبيرا أمام أي منظومة سياسية، بسبب ما عاناه من إهمال وتهميش على مدار السنوات الماضية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة معدلات تقديم الخدمات الطبية وتطوير المنظومة الصحية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية شرعت في إطلاق مبادرات صحية ناجحة ومتنوعة على مدار ال10 سنوات الماضية، رغم محدودية القدرات الاقتصادية وما فرضته التداعيات العالمية من أعباء مالية، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية لأكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن، وذلك بهدف دعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم.