ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 27 / 11 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه في حالة طلب سيارات المياه يرجى التواصل مع الخط الساخن للشركة على رقم 125، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مهندس مصطفى مجاهد انقطاع المياه القناطر الخيرية