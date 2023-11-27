مدرب الزمالك يجهز المصابين لمواجهة فيوتشر بالدوري

يجهز معتمد جمال مدرب الزمالك، اللاعبين المصابين لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد السلام .

ويعاني أكثر من لاعب مميز بالزمالك من الإصابة ويواصلون التأهيل حاليا، وأبرزهم، محمود علاء ومصطفي شلبي وعبدالله جمعة، بينما لن يكون الثنائي محمود الونش وحسام عبدالمجيد جاهزان للقاء فيوتشر بسبب عدم جاهزيتهم من الناحية الطبية والبدنية والفنية للقاء فيوتشر .

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء فيوتشر ، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، و المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط .