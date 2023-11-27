حالة الطقس اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 بمحافظة البحيرة

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وأضافت أنه تم الدفع بكافة المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار بعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم توجيه القيادات التنفيذية لرفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

ولفت نائب المحافظ، إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وكذلك المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى تكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت توقعها بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق.