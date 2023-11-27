منتخب عُمان يتوج بلقب البطولة العربية المدرسية للبنين والمغرب يحصد لقب البنات

تُوج منتخب عمان بلقب البطولة العربية المدرسية لكرة القدم للبنين، بعد فوزه على منتخب لبنان بهدف دون مقابل سجله سليمان بن أحمد المحروقي، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ختام البطولة العربية المدرسية، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس الاتحاد العربي، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وتامر فكري مدير البطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

جاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3، واحتل منتخب ليبيا المركز الرابع.

وعلى مستوى منافسات البنات، حصل منتخب المغرب على لقب البطولة، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

وعقب نهاية المباراة النهائية حضر صبحي وحجازي مراسم تسليم كأس البطولة للمنتخبين الفائزين، والتقط المشاركون الصور التذكارية بعد نهاية المنافسات.

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات التي شاركت في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.