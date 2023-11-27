تركيا.. فيضانات تضرب إسطنبول وإزمير عقب عاصفة

اجتاحت فيضانات المياه أمس الأحد، مدينة إزمير غرب الأناضول في تركيا جراء ارتفاع منسوب مياه البحر وتخطي حواجز المياه الساحلية، عقب عاصفة غمرت الشوارع والمباني.

وقال رئيس بلدية إزمير تونج سوير: "إن أزمة المناخ وصلت إلى بحر إيجه، وإن المنطقة مهددة بالحرارة الشديدة والجفاف، فضلًا عن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار ومياه البحر".

كما هبت عاصفة على إسطنبول أطاحت الرياح بسقف أحد المنازل، ولم تكن هناك أي إصابات أو حالات وفاة.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية أمس الأحد، تحذيرات من حدوث طقس قاس في جزء كبير من المحافظات التركية البالغ عددها 81 محافظة.