مستقبل وطن المنيا يبدأ في حشد الناخبين المصريين بالخارج

بدأ حزب مستقبل وطن التنسيق مع الجاليات المصرية في الخارج للحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث توجه الخبير السياحي جابر جرجس أمين مساعد حزب مستقبل وطن المنيا للسفر إلى فرنسا لحشد الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري أيام ١؛٢؛٣وديسمبر المقبل

ويمتلك الخبير السياحي جابر جرجس أمين مساعد حزب مستقبل وطن شبكة علاقات قوية بالجاليات المصرية في فرنسا حيث أنه يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أعمال استثمار منذ مايقرب من ٣٥عام.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لدعم الرئيس وحشد أكبر عدد من الناخبين بالخارج حيث سيتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية في مدن باريس وليون وستراسبور ومارسيليا.