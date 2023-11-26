الخارجية الأمريكية: لدينا النية لتمديد الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لمحاولة إطلاق سراح الرهائن كلها، كما تستمر في الجهود بالتنسيق مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية والأردن والدول الأخرى لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف "وربيرج"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي ثقة بحركة حماس، ومن ثم ليس من الممكن أن نتكهن بأن نتيجة لأن جزءاً من كل هذه المستجدات في يد حماس.

وأشار إلى أن ليس في يد أي دولة فرض مد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر «حماس» بأنها حركة إرهابية، لكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية لديها النية لتمديد الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية.