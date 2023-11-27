عامل يتهم طفلين بالتعدى جنسيا على نجله بمحل حلاقة بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل وطالب بالمرحلة الإعدادية وذلك بعد بلاغ حلاق يتهمها بالتعدي على نجله جنسيا داخل المحل الخاص به وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوى، مامور مركز شرطة السنبلاوين من"أ.إ.ا"، 43 عاما، حلاق ومقيم بقرية منشأة الرضا دائرة المركز وبرفقته نجله"م"، 13عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، يفيد بقيام كلا من:"أحمد.هـ.غ"، 13 عاما، و"عمرو.ع.ا"، 14عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ويقيمان بذات القرية باستدراج نجله الطفل القاصر والتعدي عليه جنسيا داخل محل حلاقة خاص بالمبلغ حال تواجدهما به وحضر للإبلاغ فور علمه من نجله بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث، من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اقرا واعترفا بارتكاب الواقعة والتعدي على الطفل جنسيا.

جرى تحرير المحضر رقم 26849 جنح مركز شرطة السنبلاوين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.