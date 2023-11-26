معسكر مغلق لفريق الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

انتظام 25 لاعبا بالإسماعيلي الليلة داخل معسكر مغلق بفندق النادي، استعدادًا لمباراتهم مع نظرائهم بيراميدز في الأسبوع السابع للدوري الممتاز المحدد موعدها الرابعة عصر بعد غد الثلاثاء بإستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه أشرفوا على المران الرئيسي المسائي اليوم الأحد بوجود أعضاء الفريق الذين وقع عليهم الاختيار لمواجهة بيراميدز، وهم أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد عمار ومحمد بيومي وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وصالح جمعة وباسم مرسي وعبد الله السعيد ونادر فرج وأحمد وجيه وعمرالسعيد وحسن صابر ومحمد وجدي وبشار أشرف والغاني ياو أنور.

واستغرق مدته 60 دقيقة، واشتمل علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة، شهدت تألق جميع اللاعبين الكبار والصاعدين، وحرص علي مشاهدة التدريب علي أبوجريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي .

الجدير بذكر أن قائمة لاعبي الإسماعيلي المستبعدين من لقاء بيراميدز، شملت الحارسين محمد فوزي وعبدالله جمال ومعهم كريم عرفات ومحمد حسن ومحمد مخلوف ومصطفى فارس ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وأبو بكر حمزة الجمل وأحمد وجيه لأسباب مختلفة.

يذكر أن لاعبي الإسماعيلي يتوجهون غدًا للقاهرة بعد أداء مرانهم الخفيف للمبيت هناك في أحد الفنادق ليلة مباراتهم المهمة مع بيراميدز بملعبه بالدوري الممتاز.