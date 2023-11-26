مدرب الزمالك: الفوز في بداية مشوار دور المجموعات مهم.. وشيكابالا لاعب كبير

أعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الحمد لله على المكسب، وحققنا هدفنا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وتابع:" كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف جمال :" فريق أبوسليم قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي، مما أدى لصعوبة المباراة، وقمت بتغيير طريقة اللعب بين الشوطين وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

وتابع:" بعد تأخر الزمالك في التسجيل دفعت بناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود أوباما لاعب حر، وتمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز".

وأوضح: "محمود عبد الرازق " شيكابالا" لاعب كبير وأي مباراة يشارك فيها يقدم إضافة كبيرة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".

واختتم معتمد جمال:" نحاول دائما علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمي وغيرها".

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .