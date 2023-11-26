"المصريين بالخارج": أبناء الجالية بسويسرا حريصون على المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقد أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بدولة سويسرا لقاءات مكثفة مع أعضاء الجاليات المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة ،وحشد أبناء الجاليات للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأشرف علي تنظيم المؤتمر محمود فضل رئيس الجاليه بسويسرا واحمد بدوي نائب رئيس الجاليه بسويسرا وعبد الله فضل عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، والذين أكدوا أن أبناء الجالية المصرية حريصين علي النزول بكثافة في الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الجالية المصرية بسويسرا وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج أنهم سيكثفون اللقاءات وتنظيم عدد من الفاعليات لحث ابناء الجالية المصرية بسويسرا علي المشاركة في الانتخابات التي ستجري أيام الاول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن لدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم ٣ آلاف عضو من المصريين بالخارج في مختلف دول العالم ، يكثفون جولاتهم علي أبناء الجاليات المصرية لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد "حسين" أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضائه فى دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسيه وإظهار صورة مصر الحضاريه والتكاتف حول وطننا والقياده السياسيه فى تلك المرحله المهمه من عمر الوطن.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجري في الخارج ايام الجمعة والسبت والأحد، الذي يوافق الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.