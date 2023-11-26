"التجمع": السيسي الرئيس الوحيد الذي دعا لحوار وطني والتزم بتنفيذ مخرجاته

قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الرئيس المصري الوحيد، الذي دعا إلى إجراء حوار وطني، يجمع كل أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن الحوار شهد وجود المؤيد والمعارض.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، موضحا أن التزام الرئيس عكس مدى اهتمام الرئيس بجلسات الحوار الوطني ومخرجاته.

ولفت رئيس حزب التجمع، إلى أن الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى كل ما يخدم الدولة المصرية وإجراء التغيرات إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، إلى جانب التغير في الحياة السياسية والتعبير عن الرأي لصالح الدولة، موضحا أن الحكومات المصرية تتباهي بمعدلات النمو فقط دون الشعور به، وهذا منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف.

ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وأيضا مصر، مشيرا إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره والدليل حديث وزير التموين اليوم، بتحديد تسعيرة جبرية له.

وأكد أن الرئيس السيسي، يقوم بمجهود كبير في مختلف القطاعات والمبادرات الرئاسية الصحية، لافتا إلى أن المواطن مرتبط بالحكومة، ولابد من العمل على ذلك وعدم تفاوت الأسعار في كل السلع و ضرورة ضبط الأسواق وتوفير الاستقرار للمواطن في احتياجاته اليومية، مبينا أن الرئيس السيسي، وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مختلف القطاعات.

وتابع أن الحكومة مسئولية تضامنية، وهناك من قدم مردودا قويا وهناك من يحتاج إلى التغيير، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني الإشراف القضائي على صناديق الانتخابات ولم يحدث من قبل، وهناك ملفات كثيرة، تحدث الرئيس عنها، وأكد تنفيذ كل المخرجات التي نتجت عن الحوار الوطني.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد أنه ملتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني طالما لم يتعارض مع الدستور، لافتا إلى أن الحزب تقدم برؤية اقتصادية خلال فعاليات الحوار الوطني، لخاص والتعاوني وإحياء الثروة الزراعية والحيوانية.