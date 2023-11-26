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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام قادش

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الأساسي لمواجهة لمواجهة قادش، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف قادش المباراة على ملعبه، في الساعة السابعة والنصف مساء، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الليجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام قادش كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 32، متخلفا بفارق نقطتين خلف جيرونا المتصدر، فيما يأتي قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد قادش الدوري الإسباني