"التنسيقية" تناقش رؤى المحور السياسي في برامج مرشحي الرئاسة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "قراءة في المحور السياسي ببرامج مرشحي رئاسة الجمهورية"، وذلك بمقر التنسيقية.

وشهدت ورشة العمل تفاعلًا بين الحضور ومناقشات حول قضايا المحور السياسي، وهي "الأمن القومي، قانون مباشرة الحقوق السياسية، حقوق الإنسان، المحليات، الأحزاب السياسية، قضايا الشأن الخارجي".

من جانبه، أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن المحور السياسي بالبرنامج الانتخابي ينبثق من الرؤية الوطنية لمصر ٢٠٣٠، ويعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وذلك بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.

وأضاف أن كل هذه الأهداف المرجوة تأتي في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كان خير شاهد على زخم الحياة السياسية والتعدد الحزبي والحريات، وأنه يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من أكثر الرؤساء الذين أصدروا قرارات عفو رئاسي بموجب الصلاحيات الدستورية المخولة له.

فيما أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، مساعد رئيس حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، أن تعزيز الديمقراطية ودمج الأحزاب في المشهد السياسي وتمكين الشباب، أهم محاور المحور السياسي للحملة، مؤكدًا على ضرورة إثراء الحياة السياسية من خلال تفعيل المجالس المحلية وتفعيل دورها التشريعي والرقابي، مضيفًا أن الحملة لديها رؤية فاعلة تجاه قضايا الأمن القومي المصري، وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار فلسطين، ليبيا، السودان.

وأكد شريف هلال، معاون شئون التنظيم المركزي بحزب الشعب الجمهوري، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح حازم عمر، أن الرؤية السياسية تتمحور حول ٨ عناصر أساسية، وتنقسم إلى ٣ أقسام وهى قضايا الأمن القومي المصري، القضايا السياسية والخارجية وخاصة فيما يخص السد الأثيوبي، مشيرًا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون المحليات، والتأكيد على التعددية الحزبية ودعم الدولة للأحزاب بضوابط.

وأكد محمد أسامة، عضو التنسيقية، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن تشكيل حكومة سياسية واقتصادية وإنشاء مفوضية لمكافحة التميز، وتمكين الشباب على رأس الأولويات، مؤكدًا أن السعي الجاد نحو عقد قمة عربية لحل القضية الفلسطينية، وقمة أفريقية لحل جاد وفورى لأزمة سد أثيوبيا، ستكون أهم الركائز الأساسية للبرنامج الإنتخابي فيما يخص الشأن الخارجي.

أدار الحوار النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، مؤمن سيد، عضو التنسيقية، بحضور النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وممثلي الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة.

ومن أعضاء التنسيقية، إيمان ممتاز، أحمد مجدي، محمود الدسوقي، رغدة محمود، نرمين حسن، يوسف عمر، إيمان محمد السيد، وائل حسين، فريدة محمد، أحمد خالد، إيهاب دعبس، غادة عفت، علي فؤاد، نرمين الصاوي، يارا ثروت، سيف الله ذو الفقار، أسماء الهرش، شادي أحمد، أسماء عبدالله.

كما شارك من لجنة الدمج رؤوف عبيد، ومن شباب الجامعات، روان طارق، محمد رضا، د. أحمد طارق، من جامعة كفر الشيخ، يوسف عبد العزيز، من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عبد الرحمن حمادة، من جامعة سيناء، هنا إبراهيم.

