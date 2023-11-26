الإسماعيلي يعلن جاهزية الرباعي المصاب لمواجهة بيراميدز

تلقى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، خبراً سعيداً بمشاركة الرباعي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومي ومحمد مخلوف في التدريبات بشكل كامل، ليعلنوا جاهزيتهم لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري.



شارك الرباعي المذكور بشكل كامل في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابات التي لحقت بهم وأبعدتهم عن المباريات الماضية.

ويتبقى فقط محمد فوزى ومحمد حسن المصابين فى قائمة الإسماعيلى واللذين يقتربان من الغياب أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

ويستعين إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والتي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الاصلى للمباراة حتى يستكشف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري.

يسعى إيهاب جلال إلى تحقيق الفوز على بيراميدز في المباراة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري المصري.