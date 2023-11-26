صرف إعانة مادية للعاملين بفنادق دهب وطابا ونويبع

قرر الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، صرف دعم نقدي مباشر للعاملين بفنادق طابا ودهب ونويبع، والتي توقفت عن العمل بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وأعلن الاتحاد العام، أن صندوق إعانة الطوارئ بصدد صرف دعما نقديا للعاملين بفنادق طابا ونويبع ودهب بجنوب سيناء، والمتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقا لآليات عمل الصندوق واشتراطات الصرف، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد، وتزامنا مع توقف الحركة السياحية في هذه المنطقة وما تشهده من إلغاء متزايد للرحلات.

وطالب الاتحاد، كافة الفنادق المتضررة، بملئ استمارة طلب الدعم للعاملين بها، وفقا لمقتضيات القانون الصادر بإنشاء الصندوق رقم 156 لسنة 2002، ومستحقي الدعم، مرفقا به تقرير توقف جزئي أو كلي عن العمل، واعتماد النقابة العامة للعامل، وكذا بيان بالمبالغ التي تحصل عليها العامل من المنشأة خلال الأشهر الثلاث "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2023".

وشدد الاتحاد على ضرورة تسليم المستندات المطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ القرار، حتى يتسنى سرعة صرف الإعانة للعاملين المضارين.