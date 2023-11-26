" زيزو وشيكابالا وأوباما" فى هجوم الزمالك أمام أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويعاني الزمالك فنيا في لقاء اليوم نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات بالفريق، وأبرزهم، محمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحسام عبدالمجيد ومصطفي شلبي، بالإضافة لإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي بقرار من الإدارة لمدة شهر بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بمسابقة الدوري الممتاز.