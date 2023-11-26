ملتقى الشربيني يناقش "تحديات ما بعد سكوت المدافع في غزة"

يعقد ملتقى الشربيني يوم الخميس المقبل، في تمام السادسة والنصف مساء، وذلك في مقره الكائن بقاعة هيئة خريجي الجامعات بوسط القاهرة، يناقش خلاله “تحديات مابعد سكوت المدافع في غزة”.

يتحدث في الملتقى ثلاثة من الكتاب والمفكرين ومحللي الأحداث السياسية والاجتماعية، هم نبيل عبد الفتاح وعبد الله السناوي وعمار علي حسن.

يرصد الكاتب عمار علي حسن تطور المواقف العربية والدولية وسقوط عالم الأحرار (سابقا العبيد حاليا) والذي يكيل بمكيالين ، ويقتل الأطفال والنساء ولا يري أن فلسطين بلدًا محتلًا وأن مقاومة الاحتلال حق لكل الشعوب التي احتلت أراضيها.

بينما يتناول الكاتب عبد الله السناوي الموضوع الأثير لديه ، وهو تهديدات الأمن القومي ، علي ضوء التهديدات الخطيرة التي تواجه الأمة -وخصوصا مصر - ذلك أنها تهديدات حقيقية وشرسة ولا أحد يتوقع المدي الذي يمكن أن تصل إليه ، حربا أم سلما، ماذا سيحدث بعد أن تسكت المدافع ؟ وماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نواجه؟ وكيف نبني ؟ وكيف نخرج من نفق مظلم ندفع فيه ثمن تخلفنا الديني والديمقراطي والسياسي والاجتماعي؟.