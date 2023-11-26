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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا توما حبيب يترأس احتفال عيد يسوع الملك بطهطا

ارشيفية
ارشيفية
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ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد يسوع الملك، وذلك بكنيسته، بطهطا.

شارك في الاحتفال الأب أنطون عياد، راعي الكاتدرائية، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "المسيح ملك الكون"، قائلًا: إنه لقب يحمل الكثير من الوقار، لأنه مركز الكون كله.

وتابع راعي الإيبارشية: إنه يرسلنا لواقع كبير، نحن نحتاج النظر بيسوع ملك الكون، فهو مُلك حقٍّ، وحياة، مُلك قداسة، ونعمة، مُلك عدل، وحبٍّ، وسلام.

وفي ختام اليوم، كرم الأنبا توما خريجي الرعية، بالإضافة إلى تسليمهم الشهادات 

أقباط أقباط الكاثوليك الأنبا توما حبيب عيد يسوع الملك