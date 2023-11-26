اتصالات مكثفة بين مصر وقطر وأمريكا لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

قال مصدر مصري مسئول إن مصر وقطر والولايات المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد مصدر مصري مسئول أن مصر تعرب عن تقديرها الجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الأول الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

واليوم هو ثالث أيام الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيًا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى في سجون الاحتلال.